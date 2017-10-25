〈中部〉青黃不接 菜價三週後才回穩

2017-10-25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕天氣轉涼，菜價連漲一週，昨天稍微回跌，空心菜、白莧菜等夏季蔬菜批發價平均每公斤達百元，比颱風天還貴，店家及家庭主婦都覺得相當無奈；西螺果菜市場表示，現在蔬菜青黃不接，預計約需三週以後菜價才會回穩。

連續多日菜價飆漲，許多婆婆、媽媽們抱怨沒風雨、天氣晴朗菜價卻比颱風天還貴，就連麵店、小吃店的業者也因菜貴的太離譜「凍抹條」。

二崙鄉農會祕書吳曜宇指出，今年夏天天氣酷熱，蔬菜生長不易，加上菜價低，許多菜農休耕、耕鋤，上週天氣轉涼，消費者需求量增加，因正值季節交替，舊菜採收即將結束，新播種蔬菜還無法收成，蔬菜青黃不接，造成菜價在上週連續飆漲，上週六台北共同運銷平均菜價每公斤一度漲到四十五元，昨天已回跌至卅六元左右。

西螺果菜市場表示，小白菜、青江白菜、油菜等葉菜類，月初時批發價每公斤只有十幾元，月中後價格卻一路狂飆，昨天小白菜每公斤四十元、青江白菜五十多元、油菜四十七元，另夏季蔬菜空心菜、白莧菜因產期快結束漲得更凶，每公斤從十多元漲至百元。

西螺果菜市場指出，菜價實在太貴，連承銷商都買不下手，昨天小幅回跌，均價每公斤仍在卅六元左右。

吳曜宇強調，短期內菜量仍供不應求，估計菜價應會維持在三十元以上，要等三週後冬季蔬菜採收，價格才會大幅回跌。