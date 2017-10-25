〈中部〉禽流感重創 雲林肉鵝產量剩一半

2017-10-25

除大型鵝場 8成散戶閒置

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣是台灣養鵝重鎮，產量一度超過巿場半數，但兩年多以前受到禽流感重創，肉鵝飼養數量已大幅減少，業者透露，儘管售價高，但產量卻只有過去一半，除非規模較大鵝場，一般散戶的鵝場有八成閒置，「養鵝王國」面臨崩解。

二○一五年一月爆發的禽流感影響，雲林縣肉鵝飼養量銳減，許多復養的幼鵝不到兩週也染病，養鵝業者傻眼，肉鵝飼養量銳減，養鵝場幾乎天天噴灑防疫藥劑，就怕疫情再度爆發，業者直言，不論是先進的水簾或露天圍網放養，都難達到防疫效果。

價飆漲 業者對攤商限量出售

養鵝業者透露，以往一分地肉鵝飼養量約一千二百隻，現在只剩下六百隻，毛鵝價格雖由每台斤四十五元漲到七十三元，但擔心下一波禽流感來襲又重創養鵝業，業者降低養鵝場鵝隻密度，鵝肉攤出現供不應求，為維持貨源正常，業者已試著對攤商限量出售。

業者表示，禽流感疫情已漸趨緩和，染病暴斃的鵝隻數量較之前至少縮減一半，除了大型養鵝場放養鵝隻數量較高，超過八成散戶都選擇閒置，暫停放養肉鵝，或是轉型放養抗疫力較高的鴨子，卻造成鵝肉攤業者困擾。

鵝肉攤業者表示，好不容易度過肉鵝禽流感缺貨期，現在又遭到上游業者限制出貨，如今坊間物價飛漲，又不能反映成本、說漲就漲，只能繼續苦苦支撐，希望來春鵝肉能夠回穩。

不過養鵝業者評估，以往飼料及人力都相對便宜，養鵝利潤高，如今放養密度大幅縮減、壓縮利潤，還得面臨禽流感復發的威脅，雲林縣想再回到過去榮景，恐怕並不容易。