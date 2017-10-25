〈中部〉南投縣長選戰 藍綠竹山建醮交鋒

2017-10-25

吳敦義率林明溱參拜九大宮廟

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮三百多年來首次全鎮性建醮活動熱鬧登場，國民黨主席吳敦義昨親率尋求連任的縣長林明溱逐一參拜建醮的九大宮廟；民進黨南投縣長參選人洪國浩，也在參與建醮焚香祈福過程中，展現他為民服務的企圖心，使得下屆南投百里侯選戰，因建醮活動讓藍綠兩大陣營提前交鋒、較勁。

洪國浩從下午四點半待到深夜

竹山建醮活動從二十三日起總共五天，吳敦義在縣長林明溱等人陪同下，從中午用餐後，便逐一參拜建醮的九大宮廟，直至下午五時許才離去；民進黨草屯鎮長洪國浩則在民進黨縣黨部執行長曾琮愷、竹山鎮長黃丹怡等人陪同下，選擇參與建醮作為宣布參選下屆南投縣長的第一場公開活動，從下午四時三十分許抵達克明宮後，一直至深夜參與連興宮放水燈活動後才離去，藍綠雙方均技巧性錯開行程，免於「強踫」情況發生。

洪國浩參與建醮活動中，受到民眾熱烈歡迎，有的人甚至直接稱呼他「洪縣長」，展現高人氣，洪國浩強調，雖然距離下屆縣長選舉尚有一段時間，但他會讓大家看到草屯公所財政轉虧為盈及各項發展的經驗，將大家對他的支持化為動力，朝勝選目標努力。

南投縣長林明溱說，此次建醮活動，竹山全鎮鎮民都以辦喜事的心情迎接，場面空前熱鬧，也讓各界看到竹山特有的竹藝文化特色，沿途面對鄉親握手、拍照，也都來者不拒，展現高度的親和力，部分民眾也高喊「林縣長加油…」，也讓他對連任深具信心。

由於藍綠兩大陣營錯開時間參與建醮活動，使得九大宮廟組成的建醮委員會人員，也不得不區分「早、晚」班陪同，善盡地主之誼，但委員會強調，不分男女老幼、黨派、顏色，歡迎全國各地民眾前來「逗鬧熱」。