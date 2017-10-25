〈中部〉彰濱事業廢棄物處理廠 二期下月動工

2017-10-25

遭疑缺席說明會 環局︰坐在台下

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠，兼作中區事業廢棄物綜合處理中心，第一期早就啟用，第二期預計在下個月動工，昨天在彰化伸港蚵寮社區活動中心舉行公開說明會，縣議員賴清美到場發現環保局沒有人員出席，認為線西、伸港空污嚴重，公部門應該站出來為人民說話才對；環保局長江培根表示，有人員到場，只是坐在台下而已。

彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠，兼作中區事業廢棄物綜合處理中心，第一期佔地五公頃，在民國九十年啟用，第二期約有十公頃，民國九十一年就通過環評，直到今年重啟程序，通過環環境差異分析審查（簡稱環差），才確定要動工興建。

賴清美表示，都快要動工了，才在地方開說明會，地方公部門環保局也不關心，已經有民眾計畫在下個月動工時，「要路過關心」。

江培根指出，彰濱事業廢棄物處理廠的主管機關是環保署，這場說明會也不是法定說明會，但確實有派人到場，只是沒有坐在台上而已，未來運作後，也會要求符合環保承諾。

通過環評環差 業者︰向鄉親報告

日友環保中區事業廢棄物綜合處理中心協理張財榮表示，昨天的說明會並不是法定程序，但因為接近開工日，所以跟在地鄉親來報告，雖然在十多年前就通過環評，但是科技進步，未來將採用的設備機器也比較新，效能好，又能把污染降低。

線西、伸港空污嚴重 環團籲監測

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，彰化線西、伸港的空污很嚴重，彰濱事業廢棄物處理廠二期的環評是在在十多年前做的，按理擴建二期的規模，應該要重做環評才對，如今環差也通過了，希望能夠在彰濱線西區設置空氣品質監測站，彰濱事業廢棄物處理廠二期完工營運後，也應該設立即時監測系統，透過監測來為民眾的健康把關。