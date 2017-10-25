〈中部〉吊橋引道塌陷 男駕電動輪椅翻覆

2017-10-25

近30公分落差 雲縣府允改善

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南他里霧埤水花園的行霧吊橋與引道銜接處，因地基塌陷有近三十公分落差，前天發生民眾駕駛電動輪椅不慎翻覆意外，斗南鎮代會主席沈暉勛昨天前往會勘；雲林縣府表示，將儘速改善引道落差問題。

現仍昏迷 住加護病房觀察

領有身心障礙手冊的沈姓男子前天下午獨自駕駛電動輪椅到縣道一五八甲線旁的斗南他里霧埤水花園散心，目擊民眾指出，沈男從台七十八東西向快速道路高架橋下停車場通過「行霧吊橋」到對岸，半小時後要從吊橋南側回家時，在引道與吊橋銜接處時突然向後翻覆，沈男當場失去心跳，現場民眾緊急以ＣＰＲ急救並送醫搶救，現仍昏迷、在加護病房觀察中。

沈暉勛表示，他里霧埤水花園平日有許多民眾前往休閒遊憩場，擔心又有民眾受傷，昨天與鎮代塗永福、斗南鎮公所建設課長鐘和達前往現場會勘，發現行霧吊橋兩端的引道坡度太陡，南側吊橋與引道銜接處因地基下陷出現近三十公分的落差，研判可能因此造成電動輪椅翻覆，希望相關單位儘速改善避免再發生意外。

將禁止單車、動力機械車進入

鐘和達表示，水花園權責單位為縣府，公所代管負責環境清潔及綠美化維護；縣府城鄉發展處指出，對於銜接處落差過大問題，近期內將把引道長度拉長、降低坡度，另行霧吊橋為景觀吊橋，只供人行，未來將在入口處設置告示禁止腳踏車、動力機電車進入，也會重新檢視園區內無障礙設施，完成前將先禁止電動輪椅，電動代步車通行。