〈中部〉「前瞻」補助嘉市242.5億 鐵路高架化啟動

2017-10-25

鐵高計畫案238.9億 占比逾9成

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府提出「鐵路高架化計畫」等五十四案，總經費約三百六十九‧九億元，爭取行政院納入「前瞻基礎建設計畫」，已獲核定十二案，包含軌道、數位、城鄉跟食品安全等四大面向，補助額達二百四十二‧五億元，其中以鐵路高架化案二百三十八‧九億元最多，占比逾九成。

全長10.9公里 預計12月底動土

嘉市府參議、鐵路高架化計畫專案辦公室主任鄭君健表示，鐵路高架化（簡稱鐵高）北自牛稠溪北端，南至北回歸線站南端，全長約十‧九公里，包括鐵路高架、高架車站及在嘉義縣新建水上車輛基地等工程，預計十二月底就會動土。

鄭說，前置作業如細部設計廠商徵選、台鐵臨時軌遷移等，本月底由交通部陸續啟動，待細部設計完成，確定鐵高路線及範圍，市府同步辦理都市計畫跟用地徵收作業，市府陸續在計畫沿線的十六個里辦座談會，蒐集民意。

另香川綠廊等11案 約3.6億元

另外，獲中央核定經費的十一案，包括都市發展處「香川綠廊」案、文化局博物館與地方文化館發展案、強化地政處與稅務局資安防護案等，約三‧六億元；都計處違建管理科長曾江評表示，香川綠廊計畫範圍，沿嘉義公園到香湖公園「北排水維新支線」約三千一百一十公尺，進行護岸及改造、植栽、噴灌及照明工程，建立民眾晝夜都能休閒賞景的親水空間。

市企劃處長林彣珊說，前瞻基礎建設計畫所提案件待核定的包括中央排水景觀營造計畫、維新水岸空間重現計畫、利用分散自用型太陽能光電的「千屋計畫」，及因應少子化打造友善育兒空間建設等。