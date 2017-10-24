〈南部〉府城古井80口 開發歷史全紀錄

2017-10-24

〔記者劉婉君／台南報導〕《大台南文化叢書》昨天一口氣發表七本新書，從《台南巷弄文化》、《台南文學步道》、《台南博物館》、《台南府城舊街新路》、《台南府城古井誌》、《台南府城市場誌》到中英文合輯的《城鄉風貌台南》，呈現台南多元的風貌。而府城八十口古井中，中西區、安平區合計就超過半數，反映府城開發歷史。

早期沒自來水時代，民眾鑿井取水，《台南府城古井誌》作者曾國棟調查府城荷蘭時期至民國五十年代開鑿的古井，現存八十口中，中西區有廿七口、安平區廿一口，與台南市最早開發的地方相符合，呈現府城歷史紀錄。

曾國棟說，台南府城西緣海岸線的地理環境變化，也可從古井看得出來，北從烏鬼井、赤嵌樓井、帆寮街井、南到原台南地方法院一帶的馬兵營井，正是昔日府城西緣的台江內海海岸線。

許多古井擁有故事，他以南區竹溪寺八卦井為例，井口為圓井、井壁以紅磚交錯砌疊，據傳是因為朝井裡投擲小石頭後，會產生八卦形的水波紋，因而得名，目前雖然已經無水且封井，但乾涸的井底可看到殘留許多小石頭，可以想像早期民眾好奇嘗試投石的景象。

陳桂蘭《台南府城市場誌》涵蓋府城的零售市場、夜市，以及批發拍賣市場、綜合農產品批發市場、水交社市場等特色市場，引領民眾走訪各種不同的市場。

其他還有曹婷婷《台南巷弄文化》、黃文博《台南文學步道》、左美雲《台南博物館》、張耘書《台南府城舊街新路》。另外還有蔡聖欣翻譯的《城鄉風貌台南》中英文合輯，讓外籍人士也可深入了解台南城鄉文化風貌。