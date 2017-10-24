〈南部〉創辦小北百貨 黃卜文54歲猝逝

2017-10-24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南知名的連鎖平價批發百貨「小北百貨」公司，驚傳創辦人黃卜文在二十二日猝逝、享年五十四歲。親友得知噩耗後昨天紛到喪家慰問，感到不捨。小北百貨總經理黃義弘證實胞兄黃卜文死於心肌梗塞，相當難過，但公司營運上軌道，不會受任何影響，目前先把後事辦好再說。

弟強調公司營運不受影響

據了解，黃卜文的司機於二十二日下午五時許到黃位於南市北區住處要接老闆赴飯店參加晚宴，司機進門後赫然發現黃疑心肌梗塞發作、沒有生命跡象，隨即報案並通知家屬，警、消到場確認明顯死亡。檢警於昨天上午相驗，確認現場沒有外力侵入，黃身上無可疑傷勢，排除他殺。據指出，黃卜文心臟不是很好，之前有裝過支架。

23年前創立 全台104家分店

黃卜文原患有小兒麻痺症、行動不是很方便，民國七十幾年，他原本在小北夜市經營海產熱炒店，後來因景氣走下坡，他毅然收掉海產店，開辦平價的小北百貨連鎖店，秉持服務在地化精神，堅持物美價廉、產品多元化特色，深受民眾喜愛，販賣商品多達兩萬多種，每年締造二、三十億元營業額。

黃義弘說，小北百貨於八十三年在南台灣創立，二十三年來在台灣各地不斷拓展，迄今全台有一○四家分店、提供二十四小時售貨服務，民眾只要在深夜時間想買五金百貨物品，常會想到全天候不打烊的小北百貨。