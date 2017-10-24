〈南部〉吉貝耍夜祭 西拉雅族拜豬還願

2017-10-24

昨晚會揭幕 孝海祭今午登場

〔記者王涵平／東山報導〕國定民俗活動西拉雅族吉貝耍夜祭昨晚熱鬧舉行，今日凌晨神秘牽曲掀高潮，孝海祭今午登場。

台南市代理市長李孟諺昨晚參加西拉雅族吉貝耍夜祭，在大公廨祭拜西拉雅族祖靈阿立母，許願西拉雅族正名順利在立法院三讀通過，李孟諺表示，西拉雅族正名獲行政院賴院長全力支持，如立法院順利三讀通過，明年一起再回到大公廨還願。

西拉雅族吉貝耍夜祭昨晚會揭序幕，「看見西拉雅，親近吉貝耍」六點登場，今年吉貝耍國小學生透過劇團老師的操偶、戲劇課程訓練，把「阿瑪阿立兒子大加弄」傳說故事繪本改編成偶劇來呈現西拉雅族人一段既歡樂又悲傷的故事，西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤女兒段欣余參與劇本撰寫與人偶製作。

另外，今年最特別的是安排播放一九八○年由部落朱姓族人所拍攝的一段孝海祭八釐米影片，邀請拍攝的族人及協助影像修復數位化的南藝大教授井迎瑞分享。金曲獎最佳年度專輯歌手桑布伊、最佳原住民專輯歌手阿爆，以及五、六年級生熟悉的知名原住民團體北原山貓也受邀演出，卑南族卡大地布部落、排灣族瑪家部落也帶來部落最傳統的歌謠舞蹈。

昨晚有不少族人攜家帶眷返回大公廨祭拜阿立母，向家人子女解說祭拜阿立母的傳統，代理市長李孟諺晚間十時卅分抵達大公廨祭拜阿立母，十一時起由祭師主持的拜豬、牽曲陸續登場。

今年拜豬還願民眾十餘位，祭師主持三向禮之後，獻豬還願，排放在公廨前的豬公經祭師過火後覆上白布，象徵完成還願，隨後祭師以檳榔擲筊問神，進行翻豬禮，祭師持刀在豬體上象徵性的畫上幾刀，象徵獻豬點收完畢，還願民眾可將豬公領回。

凌晨牽曲 婦女圍成圈圈吟唱

拜豬儀式後舉行牽曲，西拉雅族婦女在大公廨前圍成圈圈，以西拉雅語低沉吟唱，表達對阿立母思念。