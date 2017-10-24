〈南部〉黑糖芭比蓮霧價俏 降授權門檻嘉惠小農

2017-10-24

今年種出五百公克單果

〔記者陳文嬋／高雄報導〕精品蓮霧「黑糖芭比」夯爆，曾創下一公斤破千元天價，相當於一顆蓮霧近兩百元，掀起農民搶種熱潮，鳳試所近來降低授權門檻，每公頃十年授權金十八萬元，值得一提的是，今年破紀錄種出重達五百公克單果，預估明年全年生產上市，堪稱農業技術大突破。

農委會鳳山熱帶園藝試驗所推出新品種蓮霧「黑糖芭比」，特色是果形碩大、果皮深紅色，外觀亮麗及隆紋明顯，果肉硬實，脆而多汁，且甜中帶酸，口感風味佳，平均甜度十二度、重量兩百公克，深受市場好評。

創下1公斤破千元天價

值得一提的是，「黑糖芭比」才限量上市，在台北拍賣市場一公斤就破千元，相當於一顆蓮霧近兩百元，甚至創下六顆裝禮盒二千一百元天價，相當於每顆三百五十元，令農民趨之若鶩，爭取降低授權門檻。

每公頃10年授權金18萬

鳳試所為維護品種權，過去限定十公頃十年授權金一百八十萬元，近來降低面積授權門檻，每公頃十年授權金只要十八萬元，平均每株每年授權金為六十元，僅占生產成本二．六％，希望農民尊重智慧財產權，今年推出授權貼紙，明年加入QRcode生產溯源，做出市場區隔。

鳳試所表示，「黑糖芭比」冬果低溫受害率及夏果生理病變率，均遠低於一般品種，良果率更高，今年栽種面積是卅二公頃，預計十二月中旬上市，中、南部均有農友授權，錯開南部十二月至隔年五月、中北部五月至十一月產期，明年起可望全年都可吃到「黑糖芭比」，尤其貯運性優異，深具外銷潛力。