〈南部〉北大武山總量管制 今年登山人次減半

2017-10-24

垃圾量減 登山品質提升

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣登山聖地北大武山，去年七月開始實施總量管制，今年預估登山人數降至約一萬八千人次，比過去全年二至三萬多人次少約一半，隨之而來的垃圾量減、步道狀態良好等效益，讓山友明顯感受到登山品質提升。

林務局屏東林管處去年七月起實施總量管制，並對住宿檜谷山莊、露營收費，床位四十二床、營位十五處，住宿限一○二人，除非申請到床位或營位，否則不得過夜，只能當天單攻。

屏東林管處育樂課長林湘玲表示，在實施總量管制之後，一年的登山人數明顯下降，今年一至九月入山一萬四千人次，預計到年底累計一萬六千至一萬八千人次，和往年一年兩萬至三萬多人次相較，約少一半；也因此檜谷山莊垃圾量減少一半以上，步道維持好很多，山友反映登山品質明顯提升。

今年北大武山登山步道，因為豪雨、颱風，封閉了四次，每次三天以上，最長十天，如今進入旱季雲海最佳觀賞期，登山客將越來越多。

林管處籲別走崩塌捷徑

屏東林管處呼籲，新登山口至舊登山口的高繞步道長約二．八公里，路徑已整理得相當明顯，山友應循此路線上山，避免行走危險性較高的崩塌捷徑，現舊登山口有派駐管理人員，檢查山友向警方申請的入山證、向林務局申請的山屋或營位證明，當日單攻者也請事先申請入山證。