〈南部〉台東閒置校區變長照中心 全國首例

2017-10-24

長濱下月啟用 東河隆昌國小下一處

〔記者王秀亭／台東報導〕衛福部長期照顧計畫推動一鄉鎮一日照，台東縣政府將已裁併校四年的長濱鄉忠勇國小閒置校舍，成功轉型為兼具日間照顧的多元照顧服務中心，預計於十一月二十一日啟用，成為全國首例將整個校區作為社會福利之用，縣衛生局長照科表示，繼忠勇國小，東河鄉隆昌國小也將成為全國第二例，預計明年二月啟用。

縣衛生局長照科長劉鳳琴表示，長濱鄉六十五歲以上老年人口比例為二三‧一七％，老化指數更高達兩百九十二％，比例是縣內十六鄉鎮市之冠，加上當地醫療資源缺乏，迫切需要多元照顧服務中心，但礙於相關法規，多年來尋找長照中心的適合地點未果，遂轉而尋求活化閒置學校的可行性。

劉鳳琴說，一○四年起開始評估，並徵得在地居民認同後，為加速長濱多元照顧中心的成立，衛生局化被動為主動，由衛生局辦理地目變更，並著手進行公開遴選作業，成功縮減委辦單位開辦多元照顧服務中心前，須有一年的等待期，讓長濱鄉多元照顧服務中心得以在今年順利啟用，把以往學童活動的場域，轉型為專為失能老人設計的建築。

伊甸提供服務 多元照顧銀髮族

未來由伊甸基金會提供長濱鄉的多元照顧服務，劉鳳琴指出，考量現有校舍空間規劃與設備不符長照需求，伊甸基金會斥資八百餘萬元進行修繕及改建，啟用後不僅有日照中心功能，同時提供居家服務、共餐共食、交通接送、沐浴服務及夜間臨托等長照服務，是多元照顧服務中心，後續還有社區復健站、短期日間臨托，以及在地民眾第二專長訓練教室、兒童讀書屋的設立。

有忠勇國小閒置校舍轉型的成功案例，劉鳳琴說，東河鄉隆昌國小的轉型也積極進行中，全縣尚有延平、綠島、池上、太麻里、卑南及蘭嶼等鄉尚無長照中心，將朝覓地新建方式設置，相關經費仍在爭取，若順利獲補助，池上鄉、成功鎮最快明年即可動工興建。