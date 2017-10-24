〈南部〉台86橋下小神壇 今將移除

2017-10-24

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕以高架化為主的台八十六線，橋下空間屢遭人私自占用，成了另類的「休息站」或暫置場，仁德段甚至出現常設性的神壇，雖然規模不大，卻都有民眾上香參拜，因涉及傳統信仰，整頓起來比較敏感，轄管的公路局第五區養護工程處與地方合作，將透過宗教祭儀，展開移除。

五區處新化工務段長曾偉林表示，高架橋下最常見的占用型態，以休息站居多，民眾擺放桌椅後，就變成私人閒聊、聚會的場所；有的則是堆放自己的物品，當作資源回收的暫置場，容易製造髒亂，且淪為治安死角。

和地方溝通 神像先請走

根據新化工務段的巡查，台八十六線下方有兩處神壇，分別位於成功、上崙等里，靠著橋墩搭建，確切的設置年代已不可考，但現場都能看見香柱，以及移動式金爐，顯見有人在參拜。

成功里橋下的神壇，是小型的鐵皮厝格局，拆除令貼出之後，原本供奉的土地公已被「請走」，新化工務段今天將進行建物的處理。

上崙里的神壇更為簡易，牆角寫著貼著「三義士」，香案則擺放令牌，為何如此祭拜，附近民眾也不太清楚。

曾偉林說，通常在勸導之後，占用者都會儘速搬離，但「神明事」就比較棘手，有宗教信仰上的顧忌，因此委請成功里長鄭晴而協助，希望清除作業能順利、圓滿。

經過媒合到附近宮廟

成功里長鄭晴而指出，先前已擲筊協助「媒合」當地的五穴宮、聖媽廟與九王爺祠，搬遷時，會再進行相關的迎請祭儀，兼顧傳統信仰的忌諱下，讓神壇的拆除可以儘速完成。

曾偉林強調，目前台八十六線橋下空間，除了有公部門與運輸業等單位依行政程序申請、審核後合法使用之外，其餘的都屬竊占，將展開必要的稽查，且一些重點路段也會比照國道模式，架設圍籬，避免民眾私自侵入。