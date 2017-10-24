〈南部〉南大不遷七股 代理市長：應向市民道歉

2017-10-24

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕台南大學日前宣布放棄遷校七股校區，台南市代理市長李孟諺昨天在議會答詢表示，南大遷校七股計畫延宕十幾年，市府無償提供土地，南大最後做出這樣的決議，對不起台南市民，應向台南市民道歉，也希望教育部能有轉圜的餘地。

南大：將依上級裁示

南大總務長陳居毓表示，南大為國立大學，待校務會議結果送交教育部後，該案後續如何處理，將會依照上級的最後裁示去做。不管結果如何，校方目前已爭取到偏鄉計畫經費，將運用在七股校區周遭的學校學生上，未來也一定會繼續與七股地區互動，待上級有更明確的指示後，會到七股讓地方民眾知道學校的誠意。

市議員蔡秋蘭昨天在市政總質詢對南大放棄七股校區提出質詢，她表示，她看到該消息覺得很震驚，地方期待了多久，結果南大不遷校了，這對地方很不公平，要求市府硬起來。而未來一百多公頃土地如歸還市府，市府有何規劃、構想？

李孟諺向教部表達抗議

李孟諺說，他上週有與教育部長潘文忠通過電話，目前南大放棄遷校七股一案尚未報到教育部同意，市府已嚴正表達抗議，該案延宕了十幾年，南大對不起台南市民，要向台南市民道歉。

他表示，南大如不整校遷過去，新招收的學生能否逐步過去。另外，希望教育部媒合其他學校，畢竟當地已花了七億多元整地，但因大環境少子化，這可能有困難。市府也會考慮其他規劃，如果要為產業用地，未來得變更用地。

陳居毓指出，雖然全校搬遷七股的案子，因少子化、上下學交通問題等時空背景而改變，但校方一直沒有放棄開發七股校區，十多年來，校方依上級指示一次次修改計畫，去年二月提出的第十四次修正案，仍規劃十個研究中心約四百人進駐，但仍被打回票，此次依教育部公文，針對全校遷校與否進行討論。