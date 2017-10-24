〈南部〉六都兒少保護 一般通報不到1％

2017-10-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄發生父親藏屍自首案震驚各界，但據衛福部統計，去年六都兒少保護案件通報開案數，每一百件有九十九件是責任通報，僅一件屬一般通報；高市議員郭建盟建議，應設法提高一般通報機制，讓厝邊頭尾更多雞婆嬸加入防護網，全力守護孩童。

市府：結合里鄰長等防護

對此社會局長姚雨靜回應，針對一般通報機制，社會局持續透過訓練、宣導等方式，結合保全、巡守隊、計程車司機、里鄰長等，不斷擴大防護面，未來也會研議各種強化機制。

高市一名父親捧嬰屍自首案引發社會關切，市議員郭建盟昨在社會部門質詢時，建議社會局應想辦法提高一般通報數。

他引述衛福部統計資料指出，去年六都兒少保護案通報開辦共四九五二件，其中責任通報四九一四件、佔比九十九．二三％，一般通報卅八件、佔比僅○、七七％。

郭建盟說，責任通報群包括社工、醫師、警察、學校等單位，一般通報則是民眾個體，以高雄市為例，責任通報群人數有四萬多，但全體市民則有兩百七十七萬人。

郭建盟認為，目前九十九％的兒少保護通報開案數來自責任通報群，如果可讓厝邊頭尾更多民眾變成雞婆嬸，一起盯著社區裡孩童情況，就有機會擴大防護網，找到更多被忽略或有危險的個案，進一步提供保護措施。

他指出，根據衛福部資料，孩童受虐的施虐者，七十七％是父母、三％是同居人、七％是照顧者，顯見多數兒少保護案多發生在家裡，如果厝邊頭尾可以幫忙關心，絕對有機會在第一時間保護更多孩子。