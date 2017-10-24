〈台北都會〉通化街電信勞宅 都更卡關

2017-10-24

立委︰排除立院決議才能解套

〔記者周彥妤／台北報導〕位於通化街一七一巷一帶的老舊平房，是電信協會一九五八年以每戶四．七萬元賣給基層電信勞工，但協會當年未完成建物登記，導致百戶居民並無土地所有權。由於房屋老舊，居民盼都市更新，但立法院去年又通過決議讓電信協會不得處分資產，住戶更無法解套。立委姚文智昨現勘，認為須排除立院決議，並按住戶需求標售土地以利都更。

住戶代表黃博洋說明，他們希望交通部將土地依現況標售，由民間實施者購地後跟他們談都更，該處房屋老舊房、漏電，還有火災之虞，但立法院限制電信協會處理財產，「難道等共產黨來才能解決問題？」

交通部表示，二○一三年七月，與住戶協調以土地標售作為解套辦法，開始陸續標售六次土地，但最終均流標，去年立法院由決議要求不得進行資產變賣，已進行中的標售案應立即終止。由於電信協會目前列為財團法人，因此須受立法及行政機關高度監督，一切作為都須符合法律。

多位住戶表示，房子已是六十年老宅，加上巷弄狹小，易造成救火救災不易，盼能都更，但不得標售的立法院決議，卻讓都更停擺。黃博洋說，當初明明花錢買下宿舍，卻因電信協會未完成建物登記，導致至今百戶屋主沒有所有權狀，落得比配住還淒慘。

一九五六年，電信協會以一二○萬元在通化街購入四千餘坪田地，興建勞工住宅；一九五八年，再以每戶四．七萬元賣給基層電信勞工，百戶屋主共出資四七○萬元，約為土地價款四倍。但前電信局當年未完成建物登記程序，導致住戶無所有權狀推動都更。

立委姚文智表示，要解決此事，須先排除立法院去年決議，再按住戶意見朝向標售或都更方向前進。