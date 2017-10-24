〈台北都會〉河川地容移 學者、建商都反對

2017-10-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府昨天在晶華酒店再舉辦居住正義論壇，其中討論河川區容積移轉，北市府認為河川區與古蹟、公保地性質不同，負擔義務相對小，恐會衝擊都市環境。雖然水利署會中表明，「水利法」八十二條已於一○三年經立法院修正公告實施，認為河川區容移已勢在必行，但在場都市計畫學者不僅反對河川區開放容積移轉，連不動產土地開發商、大稻埕地主都主張河川地容積移轉將破壞都市計畫容受力，表態抗議。

水利署因無能力徵收全國二．二萬公頃，價值高達五千兩百億元的河川區私有土地，因此在一○三年修正「水利法」八十二條，欲透過容移解決私地開發問題；今年一月經濟部訂定實施計畫，接下來要求各地方政府提出實施計畫。

市長柯文哲致詞說，目前法令沒明訂河川區容積移轉的接受基地條件，如果不限制，都會跑到建地上來，都市計畫的管制會有問題；而河川區的容積移轉乘以接收地的容積率，容積乘數擴大，「怎麼會河裡土地的價格和河岸土地價格是一樣。」

對此，水利署副署長曹華平表示，「水利法」八十二條已公告修正，就會依法執行，推動當中如果遇到窒礙難行，後續還可以再討論調整。

而面對現場諸多意見，內政部政務次長花敬群表示，容移標的物跟範圍不要持續擴大是社會的共識，「既然水利用地在範圍認定，中央、地方跟部會都有不同認知，就應該先談清楚。」