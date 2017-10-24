〈台北都會〉北投健康管理醫院 議員批賤租

2017-10-24

考核仍乙等 權利金三年收不到五千萬

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議會警政衛生委員會昨赴北投健康管理醫院考察，議員批評衛生局賤價出租，指北市府耗資八．二億元工程費，醫院月租金每坪僅二二一元，北市府權利金只收取營業額○．五％至二％，至今營運三年僅收四六五三萬元，議員要求應制定考核標準，予以監督。對此，衛生局坦言，目前醫院考核仍為乙等，會再制定更明確的評鑑項目。

二○○九年北市府規劃「北投觀光醫療中心ＯＴ案」招標，主打醫療與觀光異業結盟，編列八．九億元預算，當年九月公開招標，最後由「中榮康國際診所」得標，二○一四年底正式對外營運。但該診所曾遭議員林世宗指為「幽靈診所」，批評是為特定對象「量身打造」。

市議會警政衛生委員會昨赴北投健康管理醫院考察，議員阮昭雄表示，已經ＯＴ出去的案子，不是發出去就算了，應當有一套考核標準，要求予以落實。衛生局不諱言，目前醫院的考核仍屬於乙等，會再制定更明確的評鑑項目。

林世宗表示，醫院成立已是無法追究的事實，十五年的營運權利，目前已邁入第三年，權利金只收取營業額的○．五％至二％，至今三年僅收四六五三萬元，月租金每坪更只有二二一元。醫院一年業績有五、六億元，若未來業績蒸蒸日上，對其樂觀其成，但針對租金、權利金問題，直言衛生局若今年無予以調整，「今年預算會受到嚴重挑戰。」

議員王世堅表示，北市府耗資八．二億元的施作工程費，公部門投資比例佔八成，不是要怪罪醫院，而是要責問衛生局，租金遠低於市價，幾乎就是賤價出租；王更反問，若要輸出台灣高超醫療技術，讓台北走出去，讓國際走進來，「為什麼不是北市府的聯醫來做？」對於院方所提的「回饋地方」，王世堅說，「看到的幾乎都是跟特定單位合作做公關，那不叫回饋，而是促銷拉客人，像超商第二件打折一樣。」

衛生局表示，自一○三年十二月廿日正式營運迄今，包含房地租金及營運權利金，合計收取約四六五三萬元。