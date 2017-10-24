〈台北都會〉三貓計畫卡3年 貓空違法店家無解

依循馬郝時期都計 柯市府毫無進度
〔記者黃建豪／台北報導〕為將貓空地區打造為台北休閒後花園，柯市府自二○一五年推出整合貓空、貓纜與大貓熊的「三貓計畫」，台北市長柯文哲曾指出，貓空問題在於產業定位規劃和貓空違法店家如何解套。但計畫推動兩年來，貓纜載客量不升反降，如何讓貓空六十四戶茶館、土雞城、民宿等店家合法，柯市府僅依循馬郝時期訂下的都市計畫變更方案，任內不僅毫無進度仍無一家合法，其餘無法依馬郝政策合法化的五十二戶，市府至今僅稱新方案還在討論中，仍未提出解決之道。
貓空纜車自二○○七年通車營運後，每年虧損額均破億，柯市府去年將貓纜票價從單趟最高五十元調整為一百二十元，搭乘人次因此大減。北捷貓纜主任趙宗威表示，去年貓纜搭乘數為二二○萬人次，運量相較前年下降二十二％，但票收增加逾六十％，全年虧損從一億多元降至五千一百萬元，對整體營運是好的，搭乘數將加強行銷。
至於最為棘手的貓空店家合法問題，因貓空早在一九七○年就被指定為保護區，貓空只有八戶是更早就存在的合法房舍，山上六十四戶茶館、土雞城或民宿店家多為既存違建，市府雖於二○○四年就想透過都市計畫的「貓空變更休閒農業特定專用區」計畫案，讓違建變更用地並取得使照就地合法，計畫截止前共有六十一戶提出申請，但只有四戶通過、八戶至今卡在都市計畫流程還「有機會合法」，其餘被退件的四十九戶及未提出申請的三戶房舍仍然違法。
產業局︰已申請道路兩旁劃休閒農業區
產業局農業發展科長劉永修雖稱，市府今年已向中央新申請於貓空山上的道路兩旁劃設一百公頃的「休閒農業區」，讓既有合法或已變更合法房舍可向觀光傳播局申請經營民宿，並附設餐飲，還可獲得中央的經費和專案補助，以區域發展帶動觀光，最快年底審查結果會出爐，但違建部分，還是得循都市計畫變更途徑，尋找突破現有法規的方案。
都發局︰不會有新開發 新方案待討論
對於如何解套，都市發展局都市規劃科長葉家源表示，馬郝時期延續至今的變更休閒農業特定專用區還在進行，對於未獲得申請店家，仍會以繼續輔導違建店家合法為大方向，但不會讓他們直接就地合法，店家不一定能保持經營原貌，屆時一定得配合方案讓步，且貓空不能再有新開發，但具體方案市府還在討論，也沒有訂出明確時程。