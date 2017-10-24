〈台北都會〉等不到金針花開 「頑皮豹爺爺」癌逝

2017-10-24

把中和學童當孫子般疼愛

〔記者俞肇福／基隆報導〕有「頑皮豹爺爺」暱稱的基隆市中和國小家長會長朱天祐，他把學童當成自己孫子般疼愛，今年一、二月與學童共同在校園內栽種金針花，相約明年一起賞花，可惜的是，他在廿日因肝癌不幸病逝，讓學生們非常難過，但他們相信，「頑皮豹爺爺」會跟金針花一樣，一直陪伴、守護校園。

怕沒錢沒學識 難接下重任

中和國小校長劉汶琪表示，她在五年前接任校長，當時沒人想接家長會長職務，有人介紹熱心公益的朱天祐爺爺，朱天祐當時直白地問說：「我沒讀甚麼書、也不是大老闆，可以當家長會長嗎？」她跟朱爺爺說，只要有服務熱誠就可以，朱爺爺開心接下家長會長一職。

種金針花 想圓童看花海夢

劉汶琪說，朱天祐爺爺曾透露年輕時為了賺錢而走私，曾經坐牢過，感謝學校給他回饋社會的機會；看到校園花圃雜亂，朱天祐送孫子上學時就戴起手套整理花圃。有學生跟他反映，花蓮、台東的金針花海好漂亮，可惜太遠了，朱天祐不忍學生失望，隔沒幾天就帶金針花到校，跟學生一起種花，「爺孫們」還相約說，等明年金針花盛開時一起賞花。

中和國小先前舉辦「中和之星」才藝競賽，朱天祐借了卡通影片「頑皮豹」的服裝，他巧扮頑皮豹的模樣，逗得學童開心不已，從此有了「頑皮豹爺爺」的暱稱。由於少子化嚴重，朱天祐自掏腰包添購書包，鼓勵中和國小附設幼兒園的學童直升小學，「頑皮豹爺爺」對學校的熱心付出，深受師生喜愛。

家人感謝學校 讓他當志工

讓師生難過的是，朱天祐在十月初因肝癌末期而住院，他的兒子朱佳明向前往探病的劉汶琪表示，非常感謝中和國小，爸爸很開心在人生的最後階段可以到學校當志工，讓他在晚年活得很有意義。

朱天祐不幸於廿日下午病逝，朱佳明遵從父親遺願，安排捐贈器官，經過醫師評估後捐贈眼角膜。「頑皮豹爺爺」往生的消息傳出後，中和國小許多家長、師生都感不捨，紛紛在臉書留言，謝謝「頑皮豹爺爺」的付出。

劉汶琪說，感謝朱天祐爺爺為中和國小種下美麗的金針花，師生們以後看到金針花盛開，都會想到這位熱心奉獻、熱愛學生的慈祥長者。