〈台北都會〉北投打造女巫之鄉 文化部給軟釘子

2017-10-24

指計畫欠缺歷史論述 砍補助

〔記者郭安家、楊明怡／台北報導〕為了活化北投中心新村，北市府推出「療、浴、北投—生活環境博物園區」計畫書，相關論述要將北投打造為「女巫之鄉」，還向文化部申請二億元補助，但被文化部打臉指該處四個節點、子計畫的歷史現場論述缺乏連結性，中央還將補助款砍至一．四億元，給了一記軟釘子。

副市長陳景峻回應，文化部當初說要給市府兩億元，市府依照原有預算規模作全盤考量，也進行容積調派，公務員已經依照指示做規劃，如今「忽然間講錢不給這麼多，剩一．四億元，打亂掉整體規劃、要完全重新來一次」，他嘆說，尊重部長，但呼籲中央要很仔細了解地方需求。

但民進黨立委吳思瑤說，她曾與鄭麗君現勘中心新村確定計畫，並做球給文化局，結果文化局提案寫得「二二六六」，針對串聯起北投溫泉公共浴場、新北投車站、北投中心新村、衛戌醫院四個點系統性的地方歷史脈絡的論述缺乏。

民進黨市議員何志偉呼籲，文化局所提計畫應具備財務自償性、後續空間再利用規劃，否則只會浪費一億元的納稅錢。國民黨市議員汪志冰則說，中心新村過去有眷村文化元素，希望成四四南村，如今計畫元素包山包海，擔心文化局寫出一套四不像論述。

文化部指出，今年四月文化部邀集各縣市召開「再造歷史現場專案計畫」督導會議後，則訂「輔導考核實施方案」，在逐一審視各縣市政府申請案後，對總體規劃不足者均要求補充完備，並未針對台北市。