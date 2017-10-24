〈台北都會〉不能嗶高雄輕軌 林向愷︰不當市場力量阻止

2017-10-24

加值設備建置 北捷759萬 高捷要2000萬

〔記者郭安家、王榮祥／綜合報導〕高雄輕軌十一月起收費，持電子票證可享優惠，但只有一卡通和遠鑫卡（Happy cash）可刷卡付費，悠遊卡、愛金卡（ICash）不能用。悠遊卡公司董事長林向愷昨下午於議會答詢表示，高捷加值設備建置費兩千九百萬元，高捷要求悠遊卡公司出兩千萬元，但一卡通進入北捷改裝現有加值設備只要七五九萬元，因此雙方未達共識，林向愷更不滿批評，高捷拿高雄捷運的問題阻擋悠遊卡進入高雄輕軌，「用不當市場力量阻止我們上線，這是不對的。」

悠遊不記名卡只能於高捷站外超商加值，但悠遊聯名卡進站，若卡片金額一百元以下將自動加值。但林向愷受訪說，目前悠遊卡可以進入高捷，但他認為的不當市場力量是指，高雄輕軌雖是由高捷負責營運，但高捷不能把兩千萬元問題搬到輕軌解決，利用高捷自動加值設置費未達共識的問題，阻擋悠遊卡進入輕軌使用，這是不對的。

議員：捷運量差十倍 質疑北捷談判失職

民進黨市議員江志銘質詢指，北捷每日平均運量一八○萬人次、高捷則是十七萬人次，北市府當初輕輕鬆鬆讓一卡通進來、什麼都配合，如今高捷對悠遊卡百般刁難，也無法在車站內加值，質疑北捷談判過程在幹什麼？雙方不對等。

林向愷則說明，二○一五年一卡通先進入北捷，造成悠遊卡公司談判相當困難，高捷要求悠遊卡公司支付兩千萬元的加值系統建置費，還稱已經報給董事會、金額不能改；他認為應該大家平均分攤，要不然就均分或以使用率來攤提，但雙方合約並未說沒給加值系統建置費就不能上輕軌線，高捷竟利用不當市場力量阻止悠遊卡上線。

高捷︰依簽訂協議辦理 勿再無限上綱

對此，高雄捷運公司公共事務處長石耀誠強調，沒有所謂「不當力量」阻止說，一切依照悠遊卡公司於今年六月卅日投標、七月四日決標的「高雄環狀輕軌電子票證服務案」內容辦理。加值機設置分攤比例，是依雙方在民國一○五年簽訂的協議書內容辦理；他也籲請悠遊卡公司勿再無限上綱相關議題，應儘速進行商議。

但悠遊卡公司回批，雙方去年洽談高捷多卡通系統整合悠遊卡時，對於機具提供多卡通加值的悠遊卡公司分攤款，及無機具加值下提供人工加值之費率，雙方未達共識，致去年七月一日啟用多卡通時，僅先提供悠遊卡扣款與自動加值功能，雙方契約中並無未達共識悠遊卡就不能進入高雄輕軌，完全無高捷所指情事。