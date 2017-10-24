〈台北都會〉食安專責機構 林秀惠再次催生

2017-10-24

〔記者何玉華／新北報導〕食安問題讓許多民眾無法安心，市議員林秀惠等人昨質詢時，催生市府新成立食品衛生安全的專責機構；市長朱立倫表示，近年來已大幅增加人力與預算，食安人員從四十人增加到一百廿人，若成立專責機構需再新增八十人，每年將增加八千多萬元預算，這部分需再研議，衛生局稽查科現階段已可統籌辦理。

市議會民進黨團總召集人林秀惠、副總召集人廖本煙、市議員何淑峰、鄭金隆、陳永福等人，昨針對食品安全議題提出質詢；朱立倫表示，已將食品安全自治條例送到市議會審議。但議員們認為，在自治條例尚未通過之前，市府應該先有管理的配套機制。

鄭金隆關切市府是否查驗產銷履歷？陳永福說，農業局針對果菜運輸公司的管理，除了貨品送來後的檢驗，有到產地實地了解嗎？有紀錄可查嗎？農業局長李玟答覆說，除了定期的各項查驗，新北市還比其他縣市增加產地的查驗。

林秀惠表示，以市府現有組織架構，缺乏足以擔當食品安全重任者，希望增設專責機構與專人溝通協調，統籌食品衛生安全工作。

衛生局長林奇宏表示，目前只有台中市將成立食品安全處，其他縣市都沒有獨立設置食安機關，新設機關與否，和查核績效並無直接關聯，新北市食品安全有其特殊樣態，會從制度上檢視，保障消費者食品安全。