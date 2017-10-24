〈台北都會〉6年遷出萬人 議員批新北「移」居城市

2017-10-24

朱立倫解釋 整體人口數是成長的

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團昨進行第一天市政總質詢，總召集人林秀惠等議員關切新北市究竟是「宜」居還是「移」居？表示人口在最近六年逐年減少，累計減少一○三二六人；市長朱立倫表示，整體人口仍是成長，人口外移是受房價上漲影響，很多人搬到桃園市，但現在房地產回穩，從一○五年起，社會移動逐漸穩定，人口又回來了。

民政局長：至昨為止 增8萬8千人

市府民政局長江俊霆解釋說，議員所提的人口逐年減少數據，是單純遷出、遷入的人口計算，沒有加上出生人口數，正確的人口增減數應計算遷出、遷入與出生、死亡人數，新北市人口數從民國九十九年底的三百八十九萬七三六七人，到昨天為止是三百九十八萬五五○九人，增加八萬八千餘人，並非逐年減少。

林秀惠、副總召集人廖本煙、市議員何淑峰、鄭金隆、陳永福等人昨聯合質詢，準備大型的獎牌道具，寫著醫療資源不足、治安差、公共運輸管理不佳、文教力不佳、河川污染等五大問題，要求市府再努力；對此，朱立倫不以為然，他反駁議員所指的都非事實。

林秀惠說，高雄是海洋之都，台南是文化古都、美食之都，台中是花都，桃園是國門之都，台北是政治經濟首都，她問朱立倫，新北市有何特色？朱立倫毫不猶豫回答「台灣第一大都」，他表示新北市有太多特色、太多的第一，包括觀光景點最多，人口、產業、觀光客都是第一，是在地宜居的城市。

林秀惠反諷說，希望是「宜」居而不是「移」居，詢問朱立倫有沒有辦法在任期內突破四百萬人口？朱立倫答說「會努力」，他說，因為新北房價高，南部民眾北上後的第一站變成桃園市，但隨著新北房價回穩，人口又回來了，尤其隨著淡海輕軌建設，搬到淡水的人會增加。

市府新聞局發布新聞稿表示，議員引述媒體對於宜居城市的評比結果，朱立倫認為，各媒體的評論標準不同，以遠見雜誌為例，就評選新北市的治安表現佳；朱立倫說，新北市是台灣第一大都，無論人口、產業、觀光各方面都有很多的特色亮點，囊括許多全國第一，市府團隊也持續為打造在地宜居城市而努力。