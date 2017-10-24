〈北部〉迎阮弼真君文化祭 大陳美食先熱身

2017-10-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市大陳社區內有全國唯一主祀「阮弼真君」的廟宇，花蓮市公所、社區共同舉辦的「阮弼真君文化祭」將在下月二十九日登場，希望透過宗教讓民眾認識大陳島民獨特的信仰文化與生活；文化祭之前，則邀請台灣觀光學院的學生做豬肉飯、薑茶麵，讓大陳獨特的美食不致失傳，希望從大陳美食傳承開始為阮弼真君文化祭熱身。

大陳島民六十多年前全島撤退到台灣落地生根，也把島上獨特的信仰文化帶到花蓮，而大陳社區的阮弼真君廟是台灣唯一主祀真君的廟宇，一年一度壽誕慶典，更是大陳子弟重要民俗節日。

花蓮市公所表示，大陳風味的餐館在國內並不多，多半是由長輩傳給子女的家傳手藝，過去花蓮市曾有聞名的大陳料理菜館，但隨著老一輩大廚上年紀停止營業。因此花蓮市公所在阮弼真君文化祭登場之前，特地與台灣觀光學院合作舉辦美食傳承研習活動，希望獨特好吃的「大陳料理」不致失傳。

公所指出，二十九日將請村內長輩指導學生烹煮「鰻魚鯗」、「麥油煎」及「大陳炒年糕」的作法，下月十一日則由台灣觀光學院廚藝系的學生掌廚，將所學到的五道菜端出，做為美食成果驗收；二十九日阮弼真君文化祭則有大陳美食饗宴，歡迎花蓮鄉親前往參與正式登錄為重要文化資產的「大陳新村阮弼真君祭典」之外，也親身感受專屬大陳美食的文化。