〈北部〉求「生」大作戰 花蓮光復商工特色辦學

2017-10-24

少子化影響 全校不到三百學生

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立光復商工是花蓮中區四鄉鎮「最高學府」，近年卻因少子化，學生愈來愈少，今年新生只招到八十二人，全校加進修部還不到三百個學生，師生比高達一比七。

校長：更新設備 設置實習場所

校長陳瑞洲說，許多中區學生會往北通勤到花蓮市唸書，為了讓孩子留下來，學校努力拚辦學、更新設備，包括餐飲科今年新成立實習咖啡廳、設置堆高機考照場，今年也獲得教育部高級中等學校校務評鑑，榮獲雙料優等。

設在光復鄉的光復商工，創校僅廿二年，當年是出身光復的前縣長王慶豐爭取下，力主光復鄉成立中區第一所高職，成為中區最高學府。

發展餐飲科特色 吸引學生就讀

校長陳瑞洲說，目前全校日間部約二百六十名學生，加上進修部廿四人，學生來自光復、瑞穗、玉里、萬榮、豐濱等鄉鎮。他觀察，本地學生就讀職業類科，多半會往市區就讀花商、花工，由於花蓮有餐飲科的學校都在花蓮市區的國立花蓮高農、私立四維高中，因此學校以餐飲類科為特色，吸引學生就讀，每年也配合地方觀光資源舉辦「中區美食展」，深獲地方肯定。

購6部堆高機 供學生練習考照

今年校方將閒置空間改裝成學生實習咖啡館「日光．蘇馥亞」咖啡實習商店，大片的落地窗讓室內空間明亮乾淨，氣氛不輸校外的咖啡館，實際學習咖啡館經營所需的技巧實務，對學生幫助很大；此外，也以高職優質化等經費補助，將採購六部堆高機，成立花蓮中南區第一個堆高機證照考場，也增加學生未來發展出路。

陳瑞洲說，教育部以四年為一期，分四年四梯次替全國五百多所高中高職進行評鑑，一○六學年度該校接受評鑑，藉此提升教學品質，而評審委員今年三月到學校評比。他說，今年度評鑑結果十月五日公佈，國立光復商工榮獲「校務評鑑」及「專業群科評鑑」兩項優等，學校在校務評鑑九個評分領域也都獲得不錯成績。