〈北部〉青青草原愛之環 求婚草皮明年８月完工

2017-10-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府在青青草原成功打造北台灣最長五十四公尺的磨石子溜滑梯名號後，也完成觀景草坡和活水生態池，第三期工程昨天由市長林智堅等人舉行動土典禮，除在草原區規劃「愛之環」求婚草坪，也會種植超過四千棵的水生植物生態護岸，要讓青青草原成為新竹人的幸福草原，預計明年八月完工。

林智堅說，青青草原佔地六十四公頃，一、二期打造的親子遊具、自然景觀，配合熱氣球嘉年華，讓青青草原成為北台灣自然生態親子遊樂場，第三期工程規劃休憩、婚紗攝影、打卡拍照的多功能景觀「曲線鞦韆」和「愛之環」草皮，加上地景遊戲區，孩童能透過攀爬、跳躍、擺盪、平衡等方式，用身體感受草原生態。

磨石子溜滑梯 新增七公尺

林智堅說，第三期工程除增設特色景觀、區分草原屬性，也會針對青青草原招牌遊具五十四公尺磨石子溜滑梯新增七公尺溜滑梯，打造全長六十一公尺的超長溜滑梯，安全地墊也會都更新。

另第二生態池也會進行水質淨化處理，在水岸邊坡種植水生植栽形成護岸，包括錯落種植四十五棵落羽松，打造生態池景、草原秘境。

浪漫森林系 打造幸福草原

林智堅說，第三期工程會以浪漫的森林系風格改造第二草原，入口處將設十二組適合不同年齡的安全鞦韆，草原區則以浪漫求婚概念打造「愛之環」草皮，要讓新人進到這個地方，套住彼此的幸福，預計明年八月完成，要讓青青草原成為市民親近大自然的幸福草原。