〈北部〉苗栗慢活慢遊 推出5主題輕旅行

2017-10-24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕秋涼好出遊，來苗栗輕旅行！苗栗縣政府為推廣觀光，除原有舊山線景點外，近年也大力推廣國際「慢城」認證的南庄及三義鄉，希望吸引更多遊客。這次更推出「輕旅、慢活苗栗」五路線輕旅行，分別為公益、南庄、客鄉、古道、海洋等不同主題行程，每次費用兩百九十九元，包含交通、DIY體驗及餐食等，讓更多旅客可以一日簡單玩苗栗。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗南三義、北南庄雙慢城已成為縣內主要觀光景點，再搭配原有舊山線鐵路、及沿海風車夕陽景色，串聯起五個不同特色的主題旅行，苗縣府大力推廣慢活、慢遊式的輕旅行，希望遊來到苗栗，能放慢腳步欣賞多元的人文、自然景觀。

苗縣府文化觀光局長林彥甫介紹「輕旅、慢活苗栗」五大主題，上週首場的公益旅行，便帶著縣內兩百多名的獨居長者，到三義參觀，並手繪木雕鴨子；而今年底舉辦的慢活南庄，將引領遊客走入蓬萊溪護魚步道、南庄老街上擂茶DIY。

明年一月的慢活客鄉行程，包括走訪舊山線龍騰斷橋、Rail bike初體驗、大湖休閒酒莊及巧克力DIY；明年六月的慢活古道則到三義欣賞桐花走廊、鐵道博物館及窯陶DIY；明年十月慢活海洋則把路線拉到苑裡欣賞藺草文化、通霄海水浴場觀海夕陽。

家住三灣的獨居黃阿婆開心地說，過去從未去過三義，上週跟著華山基金會參加苗縣府輕旅遊活動，首次造訪三義、九華山，過程非常開心，還帶回親手繪製的一隻木雕鴨，放在家裡電視機上天天欣賞。

剩餘的四場次活動，每場共分成八梯次，一次開放四十人參加，民眾可在預告辦理前一個月上網登記（http://www.nomedy.com.tw）。