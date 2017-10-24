〈北部〉全運會男子400公尺 楊隆翔奪金

2017-10-24

獎牌數13金20銀18銅 排名第六

〔記者陳昀／桃園報導〕全國運動會昨天進行第三天賽事，桃園市代表隊表現優異，包括楊隆翔在男子四百公尺奪金、超越全國紀錄保持人世大運銀牌的陳傑，跆拳道蘇柏亞於五十三公斤級奪冠，男子競技體操個人全能李智凱勇奪第一金，男子組射箭（反曲弓）團體賽郭振維、彭士誠、洪晟皓、鄭丞傑也奪金。總計昨天有四金六銀五銅入袋，累計獎牌數十三金二十銀十八銅，排名第六。

市府體育局長夏金興表示，楊隆翔目前就讀師範大學三年級，大一起就在國家訓練中心專攻四百公尺及一千六百公尺接力，今年曾在印度亞洲錦標賽的接力賽拿下一千六百公尺接力第四名，昨在四百公尺項目跑出四十六秒五八成績，是個人最佳紀錄，表現亮眼。

體育局指出，「翻滾吧男孩」李智凱昨在男子組競技體操個人全能競賽以七十九．八五分拿下金牌；桃園市的強項跆拳道表現也不遑多讓，蘇柏亞在對打五十三公斤級踢下一面金牌，田明立、黃冠錡也分別踢下一銀一銅。

據全國運動會公布的成績，桃園市獲得金牌的項目為：男子射擊團體賽陳俊安、翁翊翔、周軍邑；女子射擊團體賽田家榛、森苡軒、余艾玟；女子射擊個人賽的田家榛；男子組保齡球二人賽的陳武琪、吳浩銘；女子組韻律體操成隊競賽的宋語涵、蔡瑞珊、詹庭甄、賴新雅、羅郁晴、彭曼淩、呂家儀；男子組保齡球團體賽的陳武琪、吳浩銘、江滄源、葉雲征、張正、翁松德；女子組韻律體操個人全能競賽的宋語涵；男子組保齡球盟主賽的陳武琪；女子組擊劍個人銳劍的徐若庭；男子組田徑四百公尺的楊隆翔；男子組競技體操個人全能競賽的李智凱；女子跆拳道五十三公斤級的蘇柏亞；男子組射箭（反曲弓）團體賽的郭振維、彭士誠、洪晟皓、鄭丞傑。