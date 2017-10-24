〈北部〉小烏來羅浮溫泉 明年1月13日開放體驗

2017-10-24

溫泉管線埋設、道路拓寬 完工

〔記者李容萍／復興報導〕「復興區小烏來羅浮溫泉管線埋設道路拓寬工程」昨天舉行完工典禮，市長鄭文燦出席表示，羅浮溫泉已開挖的一號井每日取水量一一○噸，仍然不足供應飯店業，今年底將發包開挖二號井，預計明年十月完工，可再提供一五○噸水量，等於每日提供二六○噸溫泉水；市府觀光旅遊局也規劃明年一月十三日舉辦「溫泉美食節」，並開始在泡腳池供應溫泉，讓民眾搶先體驗光滑滋潤的「美人湯」。

明年溫泉美食節 搶先體驗泡腳

鄭文燦表示，原住民族委員會已將桃園市的羅浮溫泉、爺亨溫泉，列為原住民族溫泉發展區，市府先行開發羅浮溫泉區，共投入約六億元。其中，羅浮溫泉一號井鑿井工程經費為一千二百八十萬元，鑿井深度一千公尺，泉質為碳酸氫鈉鹽，pH（酸鹼值）接近中偏鹼性，泉溫卅七．三度，俗稱「美人湯」，非常適合泡湯。

羅浮溫泉地屬都市計畫旅館區，採公共溫泉井模式，完工後可供應羅浮泡腳池和溫泉街民宿、旅館使用；為了打造「溫泉一條街」，今年三月進行周遭溫泉管線埋設和道路拓寬工程，經費約一千九百七十二萬元，拓寬起訖點為四號道路至台七線，讓台七線與小米園區連結，工程施作Ｌ型道路兩條、寬度為十二公尺及八公尺，並透過四一○公尺管線布設，可將泉水送往周遭各處。

鄭文燦說，羅浮溫泉區共有十二項相關建設，包括小米園區、泰雅故事公園（溫泉泡腳池）、羅浮旅客服務中心、溫泉鑿井工程、羅浮及義盛污水處理廠建置工程等，可提供住戶及溫泉產業優良水質，且不會污染水庫集水區的上游。他說，每一個建置步驟都按照規定，先做基礎設施及污水處理廠，讓羅浮溫泉區及小烏來風景特定區主要計畫能發揮加乘效果。

溪口吊橋 配合活動同步啟用

另外，觀光旅遊局也規劃「天空滑道」、「羅浮遊客服務中心」招商計畫，期讓羅浮溫泉區及小烏來風景特定區連結，成為完善的景點，並將發展經驗運用至爺亨溫泉；至於溪口台地的溪口吊橋也預計今年底完成，明年初將配合「溫泉美食節」活動同步啟用，為復興觀光帶增添亮點。