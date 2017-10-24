〈北部〉《客家建設預算案》花蓮藍議員批忽視 東服中心：已補助3億

2017-10-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨籍不分區立委徐榛蔚為爭取客家建設預算，在立院與客委會主委李永得發生口角，國民黨花蓮縣議會黨團昨開記者會聲援，並砲轟中央忽視花蓮。行政院東部聯合服務中心（簡稱東服中心）執行長許傳盛說，近年客委會補助花蓮縣鄉鎮市經費約三億元，其中「花東縱谷漫遊廊帶」預計下月正式簽約啟動規劃，以「米香廊道」範圍拓展客庄區域產經發展。

力挺徐榛蔚 批李永得不適任

黨團書記長張智冠與縣黨部主委水雲翔、準主委鄒永宏，以及縣議員林宗昆、謝國榮、游淑貞、張正治、徐雪玉、何禮臺、李秋旺、楊德金等人，昨在縣議會黨團辦公室召開「向李永得討公道」記者會。

張智冠說，民意代表為地方爭取經費天經地義，李永得還硬拗成「綁架預算」，就是藐視國會！他批中央官員「目中無人」態度，顯已不適任。議員何禮台也拿出花蓮縣府近十二億元的「花蓮縣浪漫台九線文化生活廊道」計畫，強調計畫早就有了，請問客委會有支持嗎？

許傳盛說，他是花蓮客家子弟，客委會不會忽略花蓮，截至今年，客委會補助花蓮縣鄉鎮市經費生活及產業計畫合計二點二億元、文化設施經營七百多萬元，總計約三億元；此外，公路總局也編列九十四億元打造台九線公路景觀大道，相關數據及核定計畫數量，就是最好的證明。

蕭美琴等聲援李永得 批藍營騙選票

而民進黨立委蕭美琴、Kolas Yotaka、陳其邁則聲援李永得。Kolas在臉書上表示，客委會這兩年都有補助花蓮縣政府客家經費，但多數的補助案執行力都「逾期」，可見地方執行不力；她認為國民黨中央黨部用「老鼠屎」羞辱客委會主委，是「罵官員給選民聽」來騙選票。

立委陳其邁也認為，客委會補助經費除以該縣市客家人口比例，花蓮縣平均每人補助二千六百二十五元，全台最高。李永得回應說，對於偏遠地區分配資源「我們更應該去給它支持」。