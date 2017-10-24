〈北部〉搶蘇花改商機 蘇澳釋鎮有地招商

2017-10-24

蘇澳至東澳段 明年春節前通車

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路改善工程最快一○八年底全線完工，蘇澳到東澳段則預計明年春節前通車，龐大車流象徵商機無窮，蘇澳鎮公所決定釋出鄰近蘇花改起點的鎮有土地，採設定地上權方式，打造複合式商場，引進餐飲、住宿、購物等業者進駐，最快今年底公告招商，估計每年可為鎮庫帶來土地租金、營運權利金等收益。

釋出逾2500坪 打造複合式商場

蘇澳鎮公所計畫釋出的土地位置，位於鎮公所後方，共有南、北兩基地。北基地緊鄰阿里史溪，距蘇港路僅一溪之遙，東側則有八米計畫道路，面積約二○○五坪。南基地則位於北基地東南側，中間相隔十五米志成路，面積約六一九坪。兩基地距離蘇花改蘇澳隧道口僅約五百公尺。

鎮公所看中未來蘇花改通車後，龐大車流將湧入蘇港路，加上公路總局正進行蘇港路拓寬改善工程，預期該路段將成為「黃金地段」，釋出兩筆土地邀民間共同開發。

鎮長陳金麟表示，這次釋出鎮有土地，是希望能引進觀光產業，結合購物、餐飲、休憩等服務複合式商場及相關建設，若成功招商，也將可增加就業機會。

採地上權方式 合約50年

由於兩處基地為蘇澳市區僅存的「處女地」，鎮公所規劃以設定地上權方式招商，合約期共五十年，權利金底價為九千萬元。每年得標業者還需上繳營業收入一％為營業權利金，及當年度公告地價五％作為地租。鎮公所估計，若營運順利，每年可為鎮庫帶來可觀收益，這也是蘇澳首件以設定地上權招商的投資案。

年底前公告招商內容

至於是否帶來車流會造成既有路段壅塞情況加劇，公所解釋，公路單位有規劃短、中、長期交通措施，相信車流應不會造成太大影響。公所強調，年底前就會將招商內容正式公告，屆時廠商就可評估參與投標。