〈北部〉棒壘球場案惹議 苑裡停工溝通

2017-10-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所因應鎮上棒壘球協會陳情，且透過鎮民代表向鎮公所提案，將國立苑裡高中旁公園綠地設置棒壘球場，不過動工後消息傳出，引起鄰近居民反對，並連署陳情表達意見，因衍生爭議，苑裡鎮公所已暫時停工，將邀集各方討論溝通。

苑裡鎮長杜文卿表示，由於當初是地方上熱愛棒壘球運動的民眾透過鎮代會提案，提案通過後鎮公所向中央爭取經費，選址國立苑裡高中旁公園綠地設立，原本工程已開工，不過，近來鎮公所收到不少陳情書表達反對，所以工程暫緩，近期將邀請反對與贊成設立的民眾溝通，深入了解彼此意見。

另外，苑裡鎮民代表會也收到人民請願，同樣表達希望保留國立苑裡高中旁公園心聲。苑裡鎮代會主席洪晃琦表示，「不希望有爭議」，將視鎮公所協商後續成果，由於人民請願書已經送到代表會，洪晃琦不排除將此案排入將於十一月舉辦的定期會中討論。

洪晃琦說，針對地點，以及防護安全設備和使用率等，鎮公所都應該詳加說明；苑裡鎮代孟文源也關心此事，他指出，既然引起反彈聲浪，鎮公所應該積極與民眾溝通，他會盡力促成會議儘快召開。

苑裡鎮公所原本爭取一百二十三萬經費，預定移植植栽，之後再舖設棒壘球場專用紅磚粉，並將目前原有混凝土設備打除並設置圍籬。不過，不少附近居民反映動工前都未曾聽聞相關訊息，直到工程開始才驚覺公園綠地將消失，意見紛陳。