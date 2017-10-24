〈北部〉寶二水庫種電 打造太陽能公園

2017-10-24

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕水庫也種電！寶二水庫溢洪道下方草地最近架起大批太陽能面板，吸引不少遊客目光；經濟部水利署北區水資源局表示，目前正在當地打造一座太陽能公園，預計明年完工發電。

「這裡不是水庫嗎？怎麼變成太陽能發電站了？」近期不少到寶二水庫遊憩的民眾，發現在溢洪道下方的大草地上，出現了一整排亮晶晶的太陽能面板，看起來科技感十足，他們大開眼界的同時，也質疑「水庫旁邊也可以種電？」

大壩下游空地 面積○．八公頃

北水局表示，為了配合「二○二五非核家園」政策增加綠色能源，水利署正在積極推動「太陽能光電系統」計畫，尤其新竹科學園區是我國的重要電子廠商集中地區，提供廠商穩定供電系統是政府的責任，經過評估寶二水庫大壩下游有一塊面積○．八公頃的空地，所以在這裡蓋一座太陽能公園。

北水局也估計，這座太陽能公園今年五月間開工，先設置混凝土座支撐架，近期再將太陽能板架在支撐座上，預計在明年元月完工，目前台電公司已經做好饋線準備，完工後就可以開始發電，每年可發電約五十萬度，約一百三十戶家庭的一年用電量。

北水局強調，為帶動地方整體發展，仙爺廟附近將規劃寶二太陽能主題園區，結合生態與教育功能，打造全區首座太陽能發電教育公園，明年開始分年分期設置。