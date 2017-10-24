〈北部〉局處設基金會 議員批規避監督

2017-10-24

市府：未違反相關辦法

〔記者陳昀／桃園報導〕市議員林正峰、劉茂群等人昨天在議會指出，市府部分局處設有基金會，這些基金會由市府獨立編列預算，且沒有細目，質疑是藉此規避議會監督，要求主計處糾正；主計處長林世杰解釋說，款項是以捐助的方式編給基金會，市府的預算科目中本來就有補、捐助項目，沒有違反相關辦法，而且基金會執行預算時，還是得透過局處核定。

根據主計處資料，文化局轄下的桃園市文化基金會明年編列八千五百萬元預算；客家事務局轄下的桃園市客家文化基金會明年編二千萬元；原住民族行政局預計年底成立的桃園市原住民族發展基金會，明年也編列三千萬元。

林正峰對此質疑，這些基金會與各局的業務息息相關，應該直接從各局的經常門預算補助，或對外募款，而不是直接由市府補助。市議員徐玉樹也認為，基金會應該對外募款，現在這樣的運作模式，失去成立的必要性。

市議員劉茂群、萬美玲也提出質疑說，基金會編列預算時沒有細目，根本是在規避議會監督。劉茂群更說，她查出客家文化基金會一筆人事費用，細項是職掌LINE回應，感覺是藉基金會做人事補貼。

「文化基金會的董事長就是市長鄭文燦，怎能說不受監督？」文化局長邱莊秀美表示，文化局以專案行政委託的模式，將部分業務轉給基金會分擔，兩邊的業務不重疊，且具有與民間合作的彈性，但各項支出仍須經文化局核定，並於議會決算審查，議員也可以依此質詢市長。

客家事務局長蔣絜安表示，客家文化基金會今年六月開始運作，最初只有以LINE推廣客家文化，接下來會規劃客家文創中心、客家諮詢小組、客家百工百業推廣等，存在確實有必要。原住民族行政局長林日龍則表示，基金會最快今年底成立。