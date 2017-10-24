〈北部〉交通部減稅救觀光 議員轟中央請客地方買單

2017-10-24

市府盼中央直接補助

〔記者陳昀／桃園報導〕「中央請客，地方買單！」交通部十九日公告實施減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅，減免額度由地方政府決定。市議員謝彰文、徐玉樹等人昨天就此質詢市府財政局指出，發展觀光應該提升旅遊品質，一味減免地方稅只是衝擊地方政府歲收，要求市府表態；財政局長歐美鐶回應說，若實施全免，市府一年將減少一億四千萬元稅收，確實擔心財政受影響，盼中央直接補助減稅的款項。

市長坦言 不贊成減稅

市長鄭文燦會後受訪也坦言不贊成減稅，他向中央喊話說，觀光業衰退是因為客源減少，減稅只能降低部分業者的負擔，並不會帶來收入，建議交通部觀光局研議增加多元客源的辦法，才能治本。他說，目前地方稅務局還在研議如何配合這項政策，但今年的預算根本來不及重編。

交通部公告減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅，第一次五年、最長減免十年，適用於評鑑優等以上的觀光遊樂業，或星級的觀光旅館業、旅館業，減免幅度由地方政府決定。

謝彰文說，依此全市可減免的觀光業者逾六十家，如果房屋稅、地價稅全免，一年會短少一億四千萬元稅收。她說，稅課收入占今年桃園市歲入預算的六十六．四％，減少稅收，尤其又是相對穩定的地價稅和房屋稅實在不妥，希望市府拒絕配合這種「中央請客，地方買單」的作法。

謝彰文認為，發展觀光重點不在減稅，而是優質的旅遊品質，如完善安全基礎建設、便利交通、誘人美食等，「救觀光是好事，但方法要對」。

「這是排窮條款！」徐玉樹表示，中央這項政策只補助有等級以上的觀光業者，相較之下更需被扶植的中小型觀旅業反而被排除，不太公平；市議員黃敬平也要求市府出面向中央爭取。

歐美鐶對議員們的意見表示認同，她說，無論中央政策如何變動，希望不要影響到地方財政，倘若地方稅務局決定減免稅額，將爭取中央直接補助減稅款項，以免市府的財政收支受到影響。