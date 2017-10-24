〈中部〉多元共榮 林佳龍促力推原住民業務

2017-10-24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市原住民在七年間成長廿一％，市長林佳龍上任後透過「和平專案」，率領各局處長每半年至少一次前往原住民地區，關心其生活。林佳龍廿三日表示，「和平專案」及原民基層政策是他最有成就感的施政之一，並指示各局處全力支持原住民與協助和平區各項事務推動，讓多元文化在台中共生。

市府原民會主委馬耀．谷木昨天在市政會議報告原住民政策推動成果與未來展望，他表示，台中市原住民人數至今年九月為三萬三千七百廿六人，較九十九年的二萬七千八百零八人，增加五千九百一十八人，七年間成長廿一％；而原住民移居台中主要有三項原因，包括有穩定的工作、多元的福利政策，以及比較不會歧視原住民。

馬耀．谷木指出，原民會一○六年預算為四億七千七百九十餘萬元，七十六％用在文教福利業務；另外，和平專案、花東自強新村重建案、原住民族神話故事館等建設，都將資源用在刀口上。

林佳龍則表示，推動市政三年來，和平專案及原民基層政策是他最有成就感的施政之一，他常說「彩虹之美在於多色共存，台中之美在於多元共榮」，對全市少數族群，市府提供完善照顧，更把其文化當作重要的資產，各局處都要全力支持原住民與協助和平區各項事務推動，讓多元文化在台中共生。