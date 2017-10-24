〈中部〉魚丸伯義煮 四維童傳愛石城國小

2017-10-24

〔記者歐素美／台中報導〕讓愛傳下去！大坑魚丸伯吳明道去年到四維國小義煮，四維國小學童感動捐出一萬六千元，希望將這份愛心傳遞給更需要的偏鄉學校，魚丸伯昨以四維國小名義，到東勢區石城國小義煮虱目魚肚粥給學童食用，四維學童除幫忙洗菜切菜，並將該校的飛行器特色課程帶到石城國小，進行一場溫馨公益交流。

四維童捐零用錢 兩校溫馨交流

魚丸伯吳明道因投資失利，為東山再起，在大坑步道賣起魚丸，因堅持原味及不漲價，成為山友最愛，聲名大噪，他為回饋鄉里，每月到偏鄉學校義煮魚丸湯，他說，看到學童吃魚丸時開心的笑臉，從此欲罷不能。

吳明道昨一早準備了虱目魚肚等食材，在石城國小埋鍋煮粥，四維學童也在一旁幫忙，很開心能將義煮善行傳遞到石城國小；四維國小並將飛行器特色課程及曾榮獲全國冠軍的羽球，帶到石城國小分享。

石城學童對各種飛行器介紹，紛紛睜大眼、專注聆聽，並開心享用美味的虱目魚肚粥，直說「好好吃」。

四維國小校長黃圓媛說，魚丸伯去年到四維國小義煮，雙方結緣，學童敬佩魚丸伯每月到偏鄉行善，因此捐出零用錢，希望將愛傳給其他學校，促成這次到石城國小義煮的美事，校方並結合飛行器特色課程，讓石城國小學童體驗創客課程，鼓勵學童勇於逐夢、實踐。

石城國小校長劉文魁說，四維國小與石城國小，分屬都會型及鄉村型學校，彼此交流，為學生帶來許多學習機會，互相成長。