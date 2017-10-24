〈中部〉整治綠川 中市議員促結合品牌加值商圈

2017-10-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕柳川綠美化後成為新景點，市府接續整治綠川，多位議員期待綠川能夠脫離臭水溝的印象，昨要求市府結合LOGO品牌和中區商圈互惠加值；水利局長周廷彰說，明年完工後，可有效改善水質，深化品牌並放大文創價值，提升地方商圈效益。

水利局︰明年完工後可有效改善水質

市議員邱素貞說，市長林佳龍啟動「新盛綠川廊道計畫」，打造綠川水與綠的休憩空間，營造自然生態，民眾期待親近河岸生態，完工後能夠脫離臭水溝的印象。

市議員江肇國則說，綠川水岸品牌LOGO以舊城文化背景出發，市府用品牌經營角度，結合綠川興建工程和中區舊城再生，值得肯定，再來應和周邊自由、繼光、電子等商圈產業結盟，彼此互惠加值。

周廷彰說，「新盛綠川廊道計畫」一○四年啟動，其中旱溪引流工程已完工，水質改善礫間處理工程預計今年底完工、明年三月則是全段完工開放。屆時綠川上游污水全線截流及引旱溪餘水經過礫間現地處理排入綠川，每天約二萬四千噸，相信可以有效改善水質。

周廷彰強調，市府已設計綠川LOGO，打造綠川水岸品牌，並將策劃以綠川為軸心的主題展，及架設專屬形象網站，希望提升綠川文創價值及地方商圈效益，打造成為台中觀光新亮點。市議員陳成添、陳清龍、何敏誠也都肯定水利局的用心。

另陳清龍也提出建議，葫蘆墩圳是地方重要的水源頭，亦應如同綠川，建立品牌展現地域特色；市長林佳龍回應，豐原歷史文化豐富，市府將積極規劃葫蘆墩圳掀蓋搭配水岸花都建立品牌，這對花博也很有幫助。