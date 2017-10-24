〈中部〉大馬璘文化遺址公園 停工改善積水

2017-10-24

園區高低落差 致積水難宣洩

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣第一個結合文化遺址保存與觀光教育功能的埔里鎮大馬璘文化遺址公園，原訂九月底完工，但園區高低落差導致積水，縣府文化局表示，已要求包商停工改善，完成後即可復工，至於園區重要展示坑則已完工，呈現園區考古發掘成果，也讓參訪者對大馬璘遺址及文化有具體的體驗與認知。

位於埔里鎮醒靈寺旁的愛蘭營區舊址，面積約二公頃，原本長期荒廢閒置，地方體育界一度爭取縣府開闢為射箭訓練中心，培育埔里射箭人才，但基地位於大馬璘文化遺址範圍，工程開挖即有遺址文物出土，引發破壞遺址爭議，經停工商議多年，射箭訓練中心案取消，縣府爭取中央補助與自籌款計一千五百多萬元，要打造全縣第一座文化遺址公園。

包商變更設計 通過即可復工

文化遺址公園工程原訂九月底完工，但目前處於停工狀態，引起民眾關切，縣府文化局表示，園區有高低落差，部分隆起高度過高導致積水難以宣洩，甚至影響周邊一戶民宅，已請包商停工設法改善，由於排水設施必須向下開挖，為避免危及遺址安全，將加強覆土並變更設計，設計完成通過審查後即可復工。

至於遺址公園最重要的展示坑已經完成，展示坑長、寬各四公尺、高一．二公尺，主要是模擬遺址文化園區的考古發掘現場，包括半地穴式家屋、長形石板棺、火塘、灰坑、石器作坊等，呈現早期先民的生活形態，是園區重要導覽解說資源。

展示坑已完工 地方建議加蓋

愛蘭里長陳文富表示，目前展示坑設計為露天展示，坑內雖有做排水設施，未來仍不免得受日曬雨淋，建議上方能覆蓋透明強化玻璃，以免設施受損。