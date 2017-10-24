〈中部〉張花冠送禮到家 人瑞笑開懷

2017-10-24

〔記者蔡宗勳、曾迺強／嘉縣報導〕重陽節將屆，嘉義縣長張花冠昨天探視邱侯玉女、陳爽、李榮貴、許邱首、林張笑等五位人瑞，除致贈縣府九千元重陽禮金，並代表總統蔡英文頒贈敬老狀及衛福部致贈的金鎖片，人瑞樂得笑逐顏開。

張花冠關懷人瑞的生活起居、飲食與健康狀況，聽到義竹鄉一○二歲陳爽，睡覺前都要來上一杯金門五十八度高粱酒，說是能通血路時，張驚訝地說「太厲害的養生方式！」

東石鄉李榮貴早餐喝牛奶加孔雀餅乾，中午喝香草牛奶配無刺虱目魚肚，晚餐吃絲瓜煮細麵，別出心裁的菜單，張花冠誇說「真的很另類！」

竹崎鄉一○五歲許邱首還能種菜，說是「勞動活絡筋骨」，身體硬朗程度，讓張花冠讚嘆不已，且耳聰目明，當張幫她掛上金鎖片時，她笑稱「這個好像變小了」，逗得大家哈哈大笑，張趕緊解釋說，金鎖片一樣是兩錢重，今年較厚，絕無偷工減料。

一○八歲林張笑是嘉縣最年長人瑞，育有五男一女，兒媳林要助、林劉春美夫婦雖年逾七旬，仍每日推著輪椅帶母親在社區散步。

嘉縣社會局長楊健人說，縣府已開始發放重陽敬老禮金，今年全縣符合六十五歲以上發放人數九萬四千兩百九十五人，其中，六十五至八十九歲每人禮金三千元，九十至九十九歲每人禮金六千元，百歲人瑞（全縣七十六人）每人禮金九千元，總經費兩億九千四百二十一萬三千元。