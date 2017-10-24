〈中部〉（嘉義）好美里養灘 砂淹防汛道路

2017-10-24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美里海堤北側沙灘，受到抽砂造陸影響而不斷流失，經濟部水利署第五河川局興建突堤固砂收到成效，卻也導致海砂飄至堤頂及防汛道路，用路人嘖有煩言，質疑護砂工作慢半拍，認為應及早築籬及種植馬鞍藤，才能發揮固砂護砂功效。

民眾質疑護砂工作慢半拍

農委會林務局嘉義林管處副處長李定忠解釋，因剛完成堆砂設施，砂源還不穩定，約需高度至一公尺或一．五公尺才適合種植，如果現在立即種植馬鞍藤等植被，易被砂源覆蓋，將再觀察，待明年再施作。

林務局︰明年會種馬鞍藤

好美里曾擁有號稱嘉義縣最美麗的沙灘，退潮時寬達五百公尺，但因北邊進行抽砂造陸（布袋海埔新生地），砂源嚴重流失，漲潮幾乎看不到沙灘，海浪直逼海堤，危及人民生命財產安全，經地方積極奔走，引起中央重視，由第五河川局興建突堤穩住砂源，減緩海岸線退縮，嘉義林管處結合地方力量堆砂籬、造林，以保護沙灘。

嘉義林管處處長黃妙修表示，好美里社區去年十月及今年三月曾兩度號召當地居民及學校師生利用現地廢棄蚵架為材料設置堆砂籬，初步堆沙高度三十公分；前天，嘉義林管處與好美國小、新塭基督長老教會等單位合作，又在好美里海堤北側處施作長約兩百公尺堆砂籬。

有漁民說，今年護砂工作太慢了，因為堆好砂籬之後，還必須靠馬鞍藤等海岸植物來護砂，種植馬鞍藤應在吹東北季風之前，否則將會事倍功半。

立委蔡易餘助理顏金鐘表示，馬鞍藤是沙灘地區防風定沙的第一線植物，它可改變沙地環境，以利其它植物生長，且馬鞍藤花形大、色彩艷麗，有「沙灘皇后」之稱，可為單調海灘增色。