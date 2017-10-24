〈中部〉嘉市補助小屋頂種電 下月開始申請

2017-10-24

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市仿效德國扶植太陽光電產業的成功經驗，推出「千屋計畫」讓家戶自己產電自己用，環保局將先投入八百萬元經費，規劃對家戶裝置「小屋頂」太陽光電，補助安裝費六成，約可補助三十至五十戶，預計下月啟動，昨天市長涂醒哲也宣布，嘉市千屋計畫理念獲行政院長賴清德支持，市府正提計畫向中央爭取後續經費補助。

家戶可自產自用 補助安裝費6成

涂醒哲說，嘉市有北迴歸線通過，日照充足、人口密度高，建築物多為透天厝，約八成用電量用於住宅與中小型服務業，最適合建造自用型太陽光電系統，市府推動千屋計畫從「節能、創能（再生能源）及儲能」三管齊下。

涂醒哲強調，家戶設置太陽能光電目前面臨三個面向，第一是法規面的問題，市府將在半年內完成家戶屋頂清查，配合中央，讓按照市府規範執行的市區屋頂太陽能房屋免除違規問題；第二是技術面的突破，市府已與元晶太陽能科技公司簽署合作意向書，提供相關發電技術支援與整合；第三是資金方面，結合銀行團、系統商及市民，提出創新商業模式，加速推展速度，並從千屋邁向萬屋。

5戶揪團加碼補助 名額30至50戶

涂醒哲說，規劃對家戶裝置「小屋頂」太陽光電，主要以雙管齊下方式供市民選擇，第一種是市民不用出錢只提供屋頂，由能源節省公司發給屋頂出租費，未來營利歸公司，第二種是市民出資，未來營利歸給市民。

環保局長張志誠說，市府補助太陽光電系統方案已經公告，自用型每峰瓩補助二萬元，儲能型每峰瓩補助三萬元，於鄰近五戶揪團申請，更加碼補助每案一萬元。今年初期投入八百萬元經費試辦，可補助三十至五十戶，下月上路，民眾可向環保局申請。