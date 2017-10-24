〈中部〉社宅4年5千戶 中市府︰可達標

2017-10-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍宣示八年要蓋一萬戶社會住宅，但市議員楊正中昨質疑市府根本沒辦法在四年內提供五千戶；市議員蘇柏興則說，社會住宅應依照各區人口數作合理分配，市議員曾朝榮也要求，社宅應有老人活動空間及運動設施。

市府︰自建18處加民間3處

都發局長王俊傑表示，目前市府自建部分共有十八處基地，民間參與三處基地，四年內共可提供五千五百零三戶社會住宅存量，四年五千戶已達標，將導入社福、醫療、青年育成與社區再造等服務資源。

楊正中指出，林佳龍喊出「四年五千戶」達標，但依市府資料顯示，一○九年若含包租代管一千六百戶僅完工二千七百一十一戶，一一○年則為四千二百六十一戶，市長任期一○七年屆滿，四年五千戶恐破功，根本是唬弄市民。

蘇柏興則說，大里有廿一萬多人，居全市行政區第二多，明年只有二百戶社宅、一一○年則有四百戶，戶數與人口不成比例，要求市府規劃時應依照各區人口數合理分配，並壓低社宅租金。

市議員張瀞分、李榮鴻指出，社宅只租不售，最後這些低收入戶仍是無殼蝸牛，應該像繳汽車貸款一樣，承租戶最後擁有房子，以免住幾年又要搬家，造成問題，要求市府建議中央修法，承租戶有優先承購權。

曾朝榮表示，全台第一棟社宅豐原安康段年底完工，未來陸續規劃十三個地區，希望要有托嬰幼教中心；而老人人口不斷增加，未來社宅應有老人活動空間及運動設施，讓社區能夠辦理樂齡活動與長照關懷據點，期盼可以擴散到鄰里周邊，導入社福等資源。

市長林佳龍說，市府運用新建、包租代管及容積獎勵等多元策略興辦，有信心可以達成八年一萬戶目標；至於承租戶長期居住取得優先承購權，他認為，公有地如果可以釋出，將再研議不同的住宅供應選擇。