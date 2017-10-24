〈中部〉神戶製鋼爆材料造假 中捷：未使用

2017-10-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕日本神戶製鋼多項產品數據造假，市議員黃馨慧昨天說，台中捷運電聯車製造商川崎重工也赫然在受害者之列，恐波及中捷安全；交通局長王義川回應，中捷並未使用神戶製鋼出問題的鋁、銅製品，駐日人員也會進行材料抽樣，目前都符合契約及試驗標準。

議員︰車廂製造商川崎重工也受害

黃馨慧表示，神戶製鋼爆出偽造鋁、銅零件的強度及耐用度數據醜聞，製造中捷車廂的川崎重工也是受害者，市民不清楚材料是否有用於中捷的十八台車廂，目前國內製造業紛紛主動調查公布檢測結果，卻不見中捷啟動調查措施。

她又說，車廂材質是否符合安全係數，攸關市民乘坐安全及使用年限，交通局、中捷應派員前往川崎重工了解車廂鋁合金使用範圍、安全報告，不能只推給北捷工程局處理，此攸關能否「如質」完工，市府應儘速公布檢測報告。

王義川說，神戶製鋼造假醜聞爆發後，立刻請負責中捷施工的北捷工程局清查，確定中捷電聯車並未使用出問題的鋁、銅製品金屬材料。製造過程中，除川崎重工自行材料抽樣送檢外，北捷駐日生產現場工程人員也會進行材料抽樣。

交局︰材料抽樣檢測均合格

他強調，目前所有寄回台灣材料試驗室進行相關試驗的報告結果，都符合試驗標準及契約規定，沒有不合格的材料，後續也均依照契約規定進行材料檢驗及品管措施，確保中捷電聯車的品質。

此外，市議員陳政顯質疑，中捷員工培訓長達三年，人事費用一年二億多、三年近七億元，未營運前要花十一億多元，虧掉一個股本十億元，如是民間公司早就倒閉；王義川表示，中捷準備時間相較於北捷、高捷、桃捷已大幅縮短，未來也將有效率地經營。