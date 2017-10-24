〈中部〉高鐵田中站特定區 標出四筆土地

2017-10-24

近三年最多人投標的一次

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化基督教醫院砸錢購買彰化高鐵田中站特定區土地，這回，彰化縣政府標售高鐵特定區土地，如虎添翼，竟然吸引五張標單，是近三年最多人投標的一次，五張標單四人得標，其中一標住宅區分區，出現田中在地人和鄰近鄉鎮的鹿港人搶標，最後在地人標到，難得出現搶標，突顯特定區土地標售開始由「冷」轉「熱」，縣府打鐵趁熱，下個月十七日將再次標售。

五張標單投標者全部來自彰化縣在地產業的業主，以及田中鎮、社頭鄉、鹿港鎮民，其中，有人一次出手近八○○○萬元參加競標，最後標到產專二分區，住宅區卻競標未成拱手讓人，由田中人標得。

縣府地政處土地開發科長劉志宏表示，縣府賣出四筆土地當中二筆產專二專區、二筆是住宅區，土地總面積八八三八坪，總價二億七七○三萬一一○一元，換算每坪平均單價十萬三六○○元，四筆中，每坪單價最高的產專二分區每坪十萬五○○○元，最低的是住宅區每坪九萬四○○○元左右。

下個月還有52筆地待標售

劉志宏指出，下個月標售，住宅區每坪單價八萬○○○元起、產專一每坪十一萬元起、產專二每坪十萬元起、旅館區每坪十二萬元起、運專區每坪九萬八千元起，共將標售五十二筆土地、總面積卅二．二二公頃。

土地開發商賴先生表示，標售情況好轉，代表彰基進駐買地，提高民眾購地信心。

房屋代銷業者說，縣府提出高鐵引進無人自駕巴士、開闢無人自駕巴士專用道，還安排無人自駕巴士試乘，不斷釋出利多，營造土地很有價值的氛圍，其永續性和實現性，不確性相當高，下標之前考慮清楚為宜。

李姓房屋仲介業務說，彰化高鐵田中站搭乘人次不多，人口發展和商機有待觀察，特定區內不少外縣市投資客，多年前提早卡位買下，目前套牢，待售土地多、賣壓重。