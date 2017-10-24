〈中部〉生物可分解廚餘袋 竹山人盼續用

2017-10-24

公所試辦 獲廣大迴響

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮公所率全台之先，十一日開始試辦「生物可分解廚餘袋」計畫，引發廣大迴響，社區民眾希望公所能設法擴大辦理，讓廚餘處理變成一件快樂的事，大家不必再為清洗噁心的廚餘桶費心、傷神﹗

環局支持 擬擴大辦理

對此，縣府環保局長方信雄表示，南投並無焚化爐設施，每逢各縣市焚化爐年度歲修時，縣民便飽受垃圾無處傾倒之苦，更須落實垃圾減量與廚餘回收，因此對於該計畫相當支持，假使經費許可，也會考慮擴大辦理。

據環保署資料顯示，去年台灣家戶廚餘總量約二百八十多萬公噸，回收率僅二十點四六％，換言之，高達二百二十多萬公噸的廚餘遭不正確方式處理，除被當作一般垃圾丟棄，還可能被亂倒進排水溝或山林田園，危害自然環境與居家品質，竹山公所遂與台大生物技術研究中心合作推動「生物可分解廚餘袋」計畫，試辦對象三百戶，從十月十一日起至十一月十日結束。

「奇怪…人家的廚餘可連同塑膠袋丟掉，為何我家不行？」竹山鎮清潔隊長陳東睦指出，「生物可分解廚餘袋」計畫試辦以來，頻頻接獲民眾類似問題，遂帶領隊員們利用垃圾清運過程，耐心地向社區民眾說明。

當大家得知只要將廚餘裝進「專用廚餘袋」，便可直接丟入垃圾車上的廚餘桶，不用再將廚餘與裝置的塑膠袋分開，也沒有清洗噁心廚餘桶的困擾後，紛紛表態希望公所能延長或擴大辦理該計畫，讓更多民眾參與。

陳東睦說，該計畫使用的廚餘袋材質是可在自然環境下完全分解的「聚乳酸」，大大降低對環境的影響，試辦結束後，將把成果呈報縣府及中央，並建議順應民意，持續且擴大辦理該計畫，或由民眾自費購買「專用廚餘袋」，加強生、熟廚餘的回收量，以及後續肥料化、飼料化之應用，為環保盡分心力。