〈中部〉（雲林）穀粒變黑 稻細蟎危害2成稻作

2017-10-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林二期稻作近來傳出染「稻細蟎」，包括斗南、大埤、北港、二崙等地都有稻作穀粒變黑、稻穗不勾頭、不稔實等病變，嚴重者損失二、三成，輕者也有一成左右。

斗南、大埤等地稻農近來發現稻穗上的穀粒變黑了，引起農民關注，有人認為是天氣太熱，開花時花被曬傷，也有人擔心是環境污染。

北港鎮稻農蔡勝利上週發現稻作有異狀，昨天與縣議員蔡岳儒前往會勘。他表示，種稻快五十年從未看過這樣情況，近四分地的水稻受損一成多。

蔡岳儒指出，連很有經驗的稻農都不清楚是什麼病蟲害，第一時間已通報農業處，並將病變的稻穗樣本送農業處請專家檢驗，了解是病蟲害還是污染造成，若是病蟲害應盡速防治避免擴散，若是污染則要找出污染源，以免影響農民收成。

台南農改場嘉義分場主任羅正宗指出，先前到二崙等地實地看過，病變原因是遭「稻細蟎」危害，稻細蟎是棲息於水稻葉鞘內的蟎類，體型微小，喜愛高溫潮濕氣候，尤其二期作情況最嚴重。

羅正宗表示，三十年前國內曾大爆發，九十八年時台南後壁也曾遭大面積危害，這幾年只有零星發生，今年情況比較嚴重，發生原因是否因氣候、環境或其他因素還要再觀察。

羅正宗說，稻細蟎密度高時，對產量及品質影響甚大，初期植株不會有明顯徵狀，等到生育末期出現病變防治已來不及，水稻分蘗期至孕穗期是防治最佳時期。