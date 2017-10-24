〈中部〉農地管理趨嚴 雲縣府：憂「貧窮世襲」

2017-10-24

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣未來農地分五類農發區，一類區只能優先農作，雲林是農業縣，未來影響甚鉅，副縣長丁彥哲憂心表示，如果配套不足，雲林恐陷入「貧窮世襲」，已指示農業處將相關論述呈報中央，未來地方有重大建設，農地要有彈性運用空間，政府也應回饋農民，不能讓地主犧牲。

副縣長︰應有配套 可彈性鬆綁

丁彥哲表示，農地分級分區管理應有彈性，地方有重大的建設及計畫、或開闢工業區時，相關管理應有鬆綁機制，否則農業縣只能從事農業，沒有脫胎換骨的機會，有陷入「貧窮世襲」的危機。

雲林縣副議長蘇俊豪認為，雲林縣有八萬多公頃農地，但人口嚴重老化，未來農業勞動力勢必大量缺乏，如果國土規劃不當，出現有農地沒人種的現象，該怎麼辦？他並指出，雲林還是需要發展，未來雲林要開設道路、公共設施、工業區時，會不會卡在農地上而動彈不得，國土規劃需要有配套。

沒人耕？怎蓋農舍？農民疑問多

縣議員李明哲也說，雲林農民的居住與耕作通常都在一起，農地上蓋農舍或資材室是普遍現象，農地分級分區管理後，對農地興建地上物管理會不會變嚴？對農民有多大影響，多數農友都不知道，應先開公聽會，不要讓不夠透明的政策來決定農民生計。

縣議員王又民也表示，農地分級分區管理實施前應會進行「違規使用農地大赦」，就是讓農地上的地下工廠及豪宅就地合法化，圖利的是富人及財團，不免讓人有政府「明修棧道、暗渡陳倉」，為特權階級違法行為解套的懷疑；他也擔心未來農地因使用及買賣困難，價格大幅下跌，讓擁有土地的農民成為最大犧牲者，未來農民要蓋農舍、資材室恐怕也會困難重重。

二崙鄉農會秘書吳曜宇則表示，農地農用不應因噎廢食，影響農民的權益；宜蘭農地建豪宅，是政府管理不當，如果因宜蘭的負面教材而限縮全國農地的使用，對農民是不公的，政府需要配套辦法。