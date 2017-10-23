〈南部〉下屆議員選舉 多位老將交棒二代

2017-10-23

〔記者蔡文居、楊金城、王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕台南市議員明年選舉，將面臨選區重新劃分的重大變革，不少資深議員也因年歲已大而決定交棒，由第二代接手參選，再加上本屆有現任議員過世或宣佈不再參選，下屆議會已可預見將出現不少新面孔。

其中，東區議員曾順良已決定交棒給兒子曾信凱，曾信凱的問政看板也早已掛起；玉井區議員王峻潭一年多前就決定交棒給兒子王開玹，王開玹之前就擔任服務處主任，基層對他並不陌生。

而現年七十四歲的曾文區議員陳文賢，地方行程現在大多由兒子陳秋宏在跑。陳文賢表示，上次選舉原本就要交棒，已延了四年，兒子預計年底自台糖辦理退休，接手投入選舉。

已經五連任的安平區議員李文正，日前已在地方宣布交由兒子李啟維接手，平地原住民議員蔡玉枝也將交棒給兒子穎艾達利，安南區王錦德同樣傳出有意要交棒給兒子王冠傑，他的兒子為成大博士，最近也有到服務處幫忙。王錦德說，先讓兒子在基層服務，看他有無興趣，再來決定。

而議長賴美惠的兒子李宗翰（與柳營區長同名）最近也出現代跑行程，引起外界臆測。賴美惠說，她兒子目前在台北，因前陣子她先生過世，兒子假日有回來幫忙，才會有這樣的臆測，目前無此考量，如果他有意願，她才會認真思考。